Fête de la Peña Idiak – Hasparren, 31 mai 2025 11:00, Hasparren.

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la Peña Idiak Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 11:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Sur la place du marché à 11h, Hazparneko Idiak kantuz.

A la Peña à 12h, apéritif suivi à 13h30 d’un repas sur réservation avant le 19 mai.

17h30 devant et dans la Peña, course de vaches.

A partir de 19h, talo ta xingar, mutxiko et soirée DJ. .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

