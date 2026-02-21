Fête de la pensée Vente de livres Amnesty International de Toul Hôtel de Ville salle des adjudications Toul

Fête de la pensée Vente de livres Amnesty International de Toul

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-21

Une belle occasion à noter dans les agendas, puisqu’elle associe rencontres, cultures et bonnes affaires !

Le groupe Amnesty International de Toul organise la Fête de la pensée .

Bourse aux livres, jeux, CD et DVD d’occasion et vente de pensées et autres fleurs. L’occasion de faire de bonnes affaires et de soutenir Amnesty International.

Rendez-vous à la salle des adjudications à Toul.Tout public

Hôtel de Ville salle des adjudications 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 03 10 82 88

English :

A great opportunity to mark in your diaries, as it combines encounters, culture and bargains!

Toul’s Amnesty International group organizes La Fête de la pensée .

Market for second-hand books, games, CDs and DVDs, and sale of pansies and other flowers. An opportunity to do some good business and support Amnesty International.

See you at the Salle des adjudications in Toul.

