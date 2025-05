Fête de la Pentecôte à St-Julien – Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues, 7 juin 2025 15:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Fête de la Pentecôte à St-Julien Samedi 7 juin 2025 à 15h.

Dimanche 8 juin 2025 de 8h à 22h.

Lundi 9 juin 2025 de 10h à 15h. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

A Saint-Julien-Les-Martigues, le Cercle St Esprit vous invite à commémorer la fête de la Pentecôte au travers de repas, d’un loto et d’un concours de boules et de cartes.Familles

Programme 2025.

Samedi 7 juin à 15h grand loto.



Dimanche 08 juin

– 8h Vide grenier.

– 12h Gardianne de taureau avec animation.

– 16h concours de boules et de cartes.

– 19h30 Sardines et DJ Karaoké



Lundi 09 juin

– 10h messe en musique gospel avec Jean-Luc Portero.

– 13h Paëlla (sur inscription).



C’est une fête religieuse qui permet de commémorer la descente de l’Esprit Saint parmi les apôtres. Le lundi de Pentecôte est officiellement férié depuis la loi du 8 mars 1886. .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 39 32 75

English :

In Saint-Julien-Les-Martigues, the Cercle St Esprit invites you to commemorate the feast of Pentecost with a meal, a lotto and a boules and card competition.

German :

In Saint-Julien-Les-Martigues lädt Sie der Cercle St Esprit ein, das Pfingstfest mit Mahlzeiten, einem lotto und einem Boule- und Kartenwettbewerb zu begehen.

Italiano :

A Saint-Julien-Les-Martigues, il Cercle St Esprit vi invita a celebrare la festa di Pentecoste con un pasto, una tombola e una gara di bocce e carte.

Espanol :

En Saint-Julien-Les-Martigues, el Cercle St Esprit le invita a conmemorar la fiesta de Pentecostés con una comida, una lotería y un concurso de petanca y cartas.

