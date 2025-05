Fête de la Pentecôte à Vernantes – Vernantes, 9 juin 2025 07:00, Vernantes.

Maine-et-Loire

Fête de la Pentecôte à Vernantes Rue de Noyant Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : 2025-06-09

Début : 2025-06-09

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-09

Le Comité des Fêtes de Vernantes organise sa fête de Pentecôte, au Parc de la Fligotière.

Au programme

– Vide-greniers (1.50€ le mètre) accueil dès 5h30 sans réservation

– Randonnées pédestres 3 nouveaux parcours de 5km, 10km et 15km (4€ avec ravitaillement) Départ à la salle des Fêtes

– Fête foraine (manège et trampoline) et exposants foire (2.50€ le mètre)

– Buvette et restauration sur place possible avec menu paëlla dès 12h (15€ et 8€ 10 ans) réservation sur place

– Animation du repas par le groupe folklorique « Les Amis du Donjon » et qui déambulera ensuite parmi vous

– Baptêmes de trikes (5 € le tour)

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 9 juin 2025. .

Rue de Noyant

Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 42 61 90

English :

The Comité des Fêtes de Vernantes organizes its Pentecost party in the Parc de la Fligotière.

German :

Das Festkomitee von Vernantes veranstaltet sein Pfingstfest im Parc de la Fligotière.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Vernantes organizza la sua festa di Pentecoste nel Parc de la Fligotière.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Vernantes organiza su fiesta de Pentecostés en el Parque de la Fligotière.

