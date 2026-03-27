Fête de la Pentecôte et foraine Etang du Goulot Lormes

Fête de la Pentecôte et foraine Etang du Goulot Lormes vendredi 22 mai 2026.

Fête de la Pentecôte et foraine

Etang du Goulot Dans le bourg Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-22

4 jours de fêtes à Lormes marché, spectacles, fête foraine et feu d’artifice…   .

Etang du Goulot Dans le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55  contact@lormes.fr

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English : Fête de la Pentecôte et foraine

L’événement Fête de la Pentecôte et foraine Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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