Fête de la Pentecôte et foraine Etang du Goulot Lormes
Fête de la Pentecôte et foraine Etang du Goulot Lormes vendredi 22 mai 2026.
Fête de la Pentecôte et foraine
Etang du Goulot Dans le bourg Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
4 jours de fêtes à Lormes marché, spectacles, fête foraine et feu d’artifice… .
Etang du Goulot Dans le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr
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English : Fête de la Pentecôte et foraine
L’événement Fête de la Pentecôte et foraine Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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