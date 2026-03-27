Fête de la Pentecôte et foraine Etang du Goulot Lormes

Fête de la Pentecôte et foraine

Etang du Goulot Dans le bourg Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

4 jours de fêtes à Lormes marché, spectacles, fête foraine et feu d’artifice… .

Etang du Goulot Dans le bourg Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55 contact@lormes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Pentecôte et foraine

L’événement Fête de la Pentecôte et foraine Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs