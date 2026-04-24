Fête de la Pentecôte Le Vibal
Fête de la Pentecôte Le Vibal dimanche 24 mai 2026.
Le Vibal
Fête de la Pentecôte
Salle des fêtes Le Vibal Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Déjeuner traditionnel (farçous et fricandeaux , tripoux ou tête de veau ou steak, fromage, dessert, café) fait maison !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Dès 8h Salle des Fêtes. Déjeuner fait maison 16€ servi jusqu’à 15h. De 15h à 18h, jeux intervillages adulte (10€/équipe de 5) sur inscription sur Instagram. Animations enfants 5€. Concert DuoADeux suivi de DJ Coco. Repas du soir rougail 13€.
Déjeuner traditionnel (farçous et fricandeaux , tripoux ou tête de veau ou steak, fromage, dessert, café) fait maison !
Animations
– Château gonflable pour enfants
– Escape game, Atelier maquillage & crêpes sucrées proposés par Familles Rurales
5 € la participation
Repas du soir 13 € farçous, rougail saucisse, dessert
Soirée (à partir de 19h)
Animation musicale avec DuoADeux puis DJ Coco 16 .
Salle des fêtes Le Vibal 12290 Aveyron Occitanie
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English :
From 8am Salle des Fêtes. 16? homemade lunch served until 3pm. From 3pm to 6pm, intervillages games for adults (10?/team of 5) on Instagram. Children’s entertainment 5? Concert by DuoADeux followed by DJ Coco. Evening meal rougail 13?
L’événement Fête de la Pentecôte Le Vibal a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)