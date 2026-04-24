Le Vibal

Fête de la Pentecôte

Salle des fêtes Le Vibal Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Déjeuner traditionnel (farçous et fricandeaux , tripoux ou tête de veau ou steak, fromage, dessert, café) fait maison !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dès 8h Salle des Fêtes. Déjeuner fait maison 16€ servi jusqu’à 15h. De 15h à 18h, jeux intervillages adulte (10€/équipe de 5) sur inscription sur Instagram. Animations enfants 5€. Concert DuoADeux suivi de DJ Coco. Repas du soir rougail 13€.

Déjeuner traditionnel (farçous et fricandeaux , tripoux ou tête de veau ou steak, fromage, dessert, café) fait maison !

Animations

– Château gonflable pour enfants

– Escape game, Atelier maquillage & crêpes sucrées proposés par Familles Rurales

5 € la participation

Repas du soir 13 € farçous, rougail saucisse, dessert

Soirée (à partir de 19h)

Animation musicale avec DuoADeux puis DJ Coco 16 .

Salle des fêtes Le Vibal 12290 Aveyron Occitanie

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English :

From 8am Salle des Fêtes. 16? homemade lunch served until 3pm. From 3pm to 6pm, intervillages games for adults (10?/team of 5) on Instagram. Children’s entertainment 5? Concert by DuoADeux followed by DJ Coco. Evening meal rougail 13?

L’événement Fête de la Pentecôte Le Vibal a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)