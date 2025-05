Fête de la Pentecôte – Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 7 juin 2025 15:00, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Dordogne

Fête de la Pentecôte Place du 31 mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-09

Le comité des fêtes de Rouffignac organise un week-end de festivités pour la Pentecôte.

Au programme à partir de 15h le samedi et pour 3 jours, attraction foraines, repas le samedi soir.

Le comité des fêtes de Rouffignac organise un week-end de festivités pour la Pentecôte.

Au programme à partir de 15h le samedi et pour 3 jours, attraction foraines, repas le samedi soir (faux-filet, frites, salade, dessert). .

Place du 31 mars 1944

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11

English : Fête de la Pentecôte

The Rouffignac Festival Committee is organizing a weekend of festivities for Pentecost.

On the program from 3pm on Saturday and for 3 days: fairground attractions, Saturday evening meal.

German : Fête de la Pentecôte

Das Festkomitee von Rouffignac organisiert ein Festwochenende zu Pfingsten.

Auf dem Programm stehen ab 15 Uhr am Samstag und für drei Tage Kirmesattraktionen, Essen am Samstagabend.

Italiano :

Il Comitato della Festa di Rouffignac organizza un fine settimana di festeggiamenti per la Pentecoste.

In programma, a partire dalle 15.00 di sabato e per 3 giorni, attrazioni da luna park e un pranzo il sabato sera.

Espanol : Fête de la Pentecôte

El Comité de la Fiesta de Rouffignac organiza un fin de semana festivo con motivo de Pentecostés.

En el programa, a partir de las 15 horas del sábado y durante 3 días, atracciones de feria y una comida el sábado por la noche.

L’événement Fête de la Pentecôte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère