Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Fête de la Pentecôte

Place du 31 mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai ouverture de la fête à 19h;

concert pop-rock avec l’Acoustik, soirée brasero assiette mixte magret, saucisse, brochette, lomo + frites)

Dimanche 24 mai soirée food truck à partir de 19h

Lundi 23 mai course cycliste (départ 13h30 et 15h30)

Fête foraine buvette

Samedi 23 mai ouverture de la fête à 19h;

concert pop-rock avec l’Acoustik, soirée brasero assiette mixte magret, saucisse, brochette, lomo + frites)

Dimanche 24 mai soirée food truck à partir de 19h

Lundi 23 mai course cycliste (départ 13h30 et 15h30)

Fête foraine buvette .

Place du 31 mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11

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English : Fête de la Pentecôte

Saturday, May 23: party opens at 7pm;

pop-rock concert with l’Acoustik, brazier evening mixed plate of duck breast, sausage, kebab, lomo + French fries)

Sunday, May 24: food truck party from 7 p.m

Monday, May 23: cycling race (starts at 1:30pm and 3:30pm)

Fair refreshment stand

L’événement Fête de la Pentecôte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère