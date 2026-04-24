Fête de la Pentecôte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Fête de la Pentecôte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 23 mai 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Fête de la Pentecôte
Place du 31 mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Samedi 23 mai ouverture de la fête à 19h;
concert pop-rock avec l’Acoustik, soirée brasero assiette mixte magret, saucisse, brochette, lomo + frites)
Dimanche 24 mai soirée food truck à partir de 19h
Lundi 23 mai course cycliste (départ 13h30 et 15h30)
Fête foraine buvette
Samedi 23 mai ouverture de la fête à 19h;
concert pop-rock avec l’Acoustik, soirée brasero assiette mixte magret, saucisse, brochette, lomo + frites)
Dimanche 24 mai soirée food truck à partir de 19h
Lundi 23 mai course cycliste (départ 13h30 et 15h30)
Fête foraine buvette .
Place du 31 mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11
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English : Fête de la Pentecôte
Saturday, May 23: party opens at 7pm;
pop-rock concert with l’Acoustik, brazier evening mixed plate of duck breast, sausage, kebab, lomo + French fries)
Sunday, May 24: food truck party from 7 p.m
Monday, May 23: cycling race (starts at 1:30pm and 3:30pm)
Fair refreshment stand
L’événement Fête de la Pentecôte Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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