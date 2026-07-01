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AGENDA · Gaillac-Toulza

Fête de la Pétanque, gaillac toulza, Gaillac-Toulza

samedi 4 juillet 2026 · gaillac toulza · Gaillac-Toulza

Fête de la Pétanque, gaillac toulza, Gaillac-Toulza

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
gaillac toulza
Adresse
Gaillac Toulza 31550
Ville
31550 Gaillac-Toulza
Département
Haute-Garonne

Fête de la Pétanque Samedi 4 juillet, 09h00 gaillac toulza Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

gaillac toulza Gaillac Toulza 31550 Gaillac-Toulza 31550 Haute-Garonne Occitanie
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