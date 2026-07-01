AGENDA · Gaillac-Toulza
Fête de la Pétanque, gaillac toulza, Gaillac-Toulza
samedi 4 juillet 2026 · gaillac toulza · Gaillac-Toulza
Informations pratiques
Fête de la Pétanque Samedi 4 juillet, 09h00 gaillac toulza Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
gaillac toulza Gaillac Toulza 31550 Gaillac-Toulza 31550 Haute-Garonne Occitanie
Gaillac-Toulza