Fête de la Pétanque, gaillac toulza, Gaillac-Toulza

Informations pratiques

Fête de la Pétanque Samedi 4 juillet, 09h00 gaillac toulza Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

gaillac toulza Gaillac Toulza 31550 Gaillac-Toulza 31550 Haute-Garonne Occitanie

Gaillac-Toulza