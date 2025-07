Fête de la piscine Saint-Avold

Fête de la piscine Saint-Avold dimanche 13 juillet 2025.

Fête de la piscine

Rue de la Piscine Saint-Avold Moselle

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Profitez d’un beau dimanche pour une sortie rafraichissante en famille ou entre amis. La fête est organisée par la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. Au programme animations terrestre et aquatiques et restauration sur place. Structures gonflables pour les enfants.Tout public

Rue de la Piscine Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 92 02 98

English :

Enjoy a refreshing Sunday outing with family and friends. The festival is organized by the Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. On the program: land and water-based entertainment and on-site catering. Inflatable structures for children.

German :

Nutzen Sie einen schönen Sonntag für einen erfrischenden Ausflug mit der Familie oder mit Freunden. Das Fest wird von der Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie organisiert. Auf dem Programm: Land- und Wasseranimationen und Verpflegung vor Ort. Aufblasbare Strukturen für Kinder.

Italiano :

Approfittate di una bella domenica per una gita rinfrescante con la famiglia e gli amici. La festa è organizzata dalla Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. In programma: animazione terrestre e acquatica e ristorazione in loco. Strutture gonfiabili per bambini.

Espanol :

Aproveche el buen domingo para refrescarse con la familia y los amigos. El festival está organizado por la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie. En el programa: animaciones terrestres y acuáticas y restauración in situ. Hinchables para los niños.

L’événement Fête de la piscine Saint-Avold a été mis à jour le 2025-07-01 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE