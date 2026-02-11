Fête de la Pivoine à la villa Noailles Montée Noailles Hyères
Fête de la Pivoine à la villa Noailles Montée Noailles Hyères dimanche 26 avril 2026.
Fête de la Pivoine à la villa Noailles
Montée Noailles Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La villa Noailles ouvre ses portes aux producteurs locaux de pivoines et au grand public afin de favoriser le partage de cette fleur, typique de la région.
Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98 mediation@villanoailles-hyeres.com
English : Peony Festival at the Villa Noailles
The Villa Noailles opens its doors to local producers
and the general public to share this flower, typical of the region.
