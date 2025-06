Fête de la place Jean Monnet Place Jean Monnet Rennes 27 juin 2025

Fête de la place Jean Monnet Place Jean Monnet Rennes Vendredi 27 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

Rejoignez-nous le vendredi 27 juin pour la fête de la place Jean Monnet afin de fêter le début de l’été et venir partager un moment convivial.

La fête de la place Jean Monnet se déroulera le vendredi 27 juin à partir de 19h autour d’un repas partagé (buffet froid et boissons offerts). Chacun ramène un dessert. Une animation musicale accompagnera le repas. L’idée est de passer un moment convivial entre habitants du quartier. Vous êtes donc tous les bienvenues !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T22:00:00.000+02:00

1



Place Jean Monnet 25 Rue Jean Monnet, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine