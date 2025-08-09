Fête de la plage Les Pieux
Fête de la plage Les Pieux samedi 9 août 2025.
Fête de la plage
Route de Fort Les Pieux Manche
Début : Samedi Samedi 2025-08-09
fin : 2025-08-10
2025-08-09
Nous vous donnons rendez-vous le et août à Sciotot pour la traditionnelle ̂ ! De nombreuses animation et concerts prévus au programme !
Le grand vide grenier se tiendra, toute la journée, sur le parking de la cale !
La SNSM Diélette tiendra des stands de vent de vêtements et de prévention de sécurité en mer. Vous aurez également l’occasion d’assister à des démonstrations de déploiement de matériel de sauvetage ! Et si la météo le permet, la vedette sera visitable en mer !
L’association Volley Ball Flamanville Les Pieux vous accueillent de 11h à 19h pour le tournoi de beach-volley (3×3) !
L’association Dans le fil du vent vous fera rêver avec ses cerfs-volants !
Restauration et buvette sur place
Côté concerts…
DJ ZDino 19h
La Cabane du Cap’Ouest
DJ JB ( set électro)
SPOINK 22h
Le Sciøt Cial Club
Baptêmes de VTT électriques
3 sessions d’1h 9h-10h / 10h15-11h15 / 11h30-12h30
Inscriptions au 02 33 04 16 78
Chasse aux trésors géante tout l’après-midi !
Concours de pétanque dès 13h30 !
Baptêmes de char à voile de 14h à 18h
8 session de 30 minutes
Inscriptions au 02 33 04 16 78
Démonstrations de danse avec Ori Tahiti à 14h30 et Tant Qu’on Danse à 18h
Marché des Créateurs de 14h à 21h30
Déambulations de Tata Clownette tout l’après-midi !
Retraite au flambeau par Tant Qu’on Danse à 22h30
Route de Fort Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 21 27 59 comitedesfetes.lespieux@gmail.com
