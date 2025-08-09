Fête de la plage Les Pieux

Fête de la plage Les Pieux samedi 9 août 2025.

Fête de la plage

Route de Fort Les Pieux Manche

Début : Samedi Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Nous vous donnons rendez-vous le et août à Sciotot pour la traditionnelle ̂ ! De nombreuses animation et concerts prévus au programme !

Le grand vide grenier se tiendra, toute la journée, sur le parking de la cale !

La SNSM Diélette tiendra des stands de vent de vêtements et de prévention de sécurité en mer. Vous aurez également l’occasion d’assister à des démonstrations de déploiement de matériel de sauvetage ! Et si la météo le permet, la vedette sera visitable en mer !

L’association Volley Ball Flamanville Les Pieux vous accueillent de 11h à 19h pour le tournoi de beach-volley (3×3) !

L’association Dans le fil du vent vous fera rêver avec ses cerfs-volants !

Restauration et buvette sur place

Côté concerts…

DJ ZDino 19h

La Cabane du Cap’Ouest

DJ JB ( set électro)

SPOINK 22h

Le Sciøt Cial Club

Baptêmes de VTT électriques

3 sessions d’1h 9h-10h / 10h15-11h15 / 11h30-12h30

Inscriptions au 02 33 04 16 78

Chasse aux trésors géante tout l’après-midi !

Concours de pétanque dès 13h30 !

Baptêmes de char à voile de 14h à 18h

8 session de 30 minutes

Inscriptions au 02 33 04 16 78

Démonstrations de danse avec Ori Tahiti à 14h30 et Tant Qu’on Danse à 18h

Marché des Créateurs de 14h à 21h30

Déambulations de Tata Clownette tout l’après-midi !

Retraite au flambeau par Tant Qu’on Danse à 22h30

Route de Fort Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 21 27 59 comitedesfetes.lespieux@gmail.com

L’événement Fête de la plage Les Pieux a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cotentin