AGENDA · Sainte-Mère-Église
Fête de la plage Sainte-Mère-Église
dimanche 9 août 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Fête de la plage
Ravenoville Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide-greniers, animations tout au long de la journée pour petits et grands, ambiance conviviale et festive en bord de mer. Concert en soirée suivi d’un feu d’artifice. .
Ravenoville Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie comitedesfeteravenoville@outlook.fr
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English : Fête de la plage
L’événement Fête de la plage Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Baie du Cotentin
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