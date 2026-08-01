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AGENDA · Sainte-Mère-Église

Fête de la plage Sainte-Mère-Église

dimanche 9 août 2026 · Sainte-Mère-Église

Fête de la plage Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Ravenoville
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Fête de la plage

Ravenoville Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Vide-greniers, animations tout au long de la journée pour petits et grands, ambiance conviviale et festive en bord de mer. Concert en soirée suivi d’un feu d’artifice.   .

Ravenoville Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie   comitedesfeteravenoville@outlook.fr

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English : Fête de la plage

L’événement Fête de la plage Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Baie du Cotentin

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