FÊTE DE LA PLANTATION AU JARDIN PARTAGÉ. – Saint-Chély-d’Apcher, 15 mai 2025 16:00, Saint-Chély-d'Apcher.

Lozère

FÊTE DE LA PLANTATION AU JARDIN PARTAGÉ. Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif :

Gratuit Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 16:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Dans la continuité du projet « Du paysage au Jardin », l’Atelier Za’atar vous invite à planter ensemble ce printemps!

Pour faire entrer les plantes de l’Aubrac dans l’espace urbain de Saint-Chély-d’Apcher, l’Atelier Za’atar, en collaboration avec les partenaires locaux, propose de créer un jardin inspiré par la flore du plateau de l’Aubrac.

Dans la continuité du projet « Du paysage au Jardin », l’Atelier Za’atar vous invite à planter ensemble ce printemps!

Pour faire entrer les plantes de l’Aubrac dans l’espace urbain de Saint-Chély-d’Apcher, l’Atelier Za’atar, en collaboration avec les partenaires locaux, propose de créer un jardin inspiré par la flore du plateau de l’Aubrac. En mai, nous vous invitons à planter le jardin ensemble et à célébrer la beauté de la flore locale.

– 16h, rendez-vous au jardin partagé pour la plantation

– 18h, apéro partagé. Nous vous invitons à apporter quelque chose à boire ou à grignoter.

Le terrain mis à disposition fait partie du Jardin partagé de saint Chély d’Apcher, mis à disposition par la

commune et préparé par l’équipe des espaces verts. La gestion du projet a été co-réalisée avec la classe de

BTS Gestion et Protection de la Nature 1 du LEGTPA de Civergols et leur enseignant Christian Hanssens. Les

plants sont fournis en partie par les pépinières Astrance et récoltés avec l’équipe du jardin botanique de l’Aubrac.

Le projet est soutenu par le PNR de l’Aubrac, la DRAC Occtinaie, la communauté de communes Terres d’Apcher

Margeride Aubrac et la mairie de Saint-Chély d’Apcher. EUR.

Route du Malzieu

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

Continuing the « From Landscape to Garden » project, Atelier Za?atar invites you to plant together this spring!

To bring Aubrac plants into the urban space of Saint-Chély-d’Apcher, Atelier Za’atar, in collaboration with local partners, is creating a garden inspired by the flora of the Aubrac plateau.

German :

Als Fortsetzung des Projekts « Von der Landschaft zum Garten » lädt das Atelier Za?atar Sie ein, diesen Frühling gemeinsam zu pflanzen!

Um die Pflanzen des Aubrac in den städtischen Raum von Saint-Chély-d’Apcher zu bringen, schlägt das Atelier Za’atar in Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern vor, einen Garten anzulegen, der von der Flora des Aubrac-Plateaus inspiriert ist.

Italiano :

Dopo il progetto « Dal paesaggio al giardino », l’Atelier Za’atar vi invita a piantare insieme questa primavera!

Per portare le piante di Aubrac nello spazio urbano di Saint-Chély-d’Apcher, l’Atelier Za’atar, in collaborazione con partner locali, propone di creare un giardino ispirato alla flora dell’altopiano di Aubrac.

Espanol :

Como continuación del proyecto « Del paisaje al jardín », el Atelier Za?atar le invita a plantar juntos esta primavera

Para llevar las plantas del Aubrac al espacio urbano de Saint-Chély-d’Apcher, el Atelier Za’atar, en colaboración con socios locales, propone crear un jardín inspirado en la flora de la meseta del Aubrac.

L’événement FÊTE DE LA PLANTATION AU JARDIN PARTAGÉ. Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-05-06 par 48-OT Margeride en Gévaudan