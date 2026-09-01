Fête de la poire et de la Bretagne Moras-en-Valloire
dimanche 20 septembre 2026 · Moras-en-Valloire
Informations pratiques
Moras-en-Valloire
Fête de la poire et de la Bretagne
Centre du village Moras-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour cette 11e édition, la poire de la Valloire invite la Bretagne avec animations et restauration sur place.
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Centre du village Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 32 25 54 contactfetedelapoire@gmail.com
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English :
For this 11th edition, the Poire de la Valloire invites Brittany, with entertainment and on-site catering.
L’événement Fête de la poire et de la Bretagne Moras-en-Valloire a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche