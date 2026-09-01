Informations pratiques

Moras-en-Valloire

Fête de la poire et de la Bretagne

Centre du village Moras-en-Valloire Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour cette 11e édition, la poire de la Valloire invite la Bretagne avec animations et restauration sur place.

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Centre du village Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 32 25 54 contactfetedelapoire@gmail.com

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English :

For this 11th edition, the Poire de la Valloire invites Brittany, with entertainment and on-site catering.

L’événement Fête de la poire et de la Bretagne Moras-en-Valloire a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche