Informations pratiques

Villeveyrac

FÊTE DE LA POLYNÉSIE

Villeveyrac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Plongez au cœur de la culture polynésienne lors de la Fête de la Polynésie, un événement exceptionnel organisé par l’Association Sportive et Culturelle Wallis et Futuna les 7, 8 et 9 août 2026 à Villeveyrac.

Plongez au cœur de la culture polynésienne lors de la Fête de la Polynésie, un événement exceptionnel organisé par l’Association Sportive et Culturelle Wallis et Futuna les 7, 8 et 9 août 2026 à Villeveyrac.

Pendant trois jours, habitants et visiteurs sont invités à vivre une immersion totale dans les traditions, les saveurs et les rythmes des îles du Pacifique.

Au programme, une programmation riche et variée danses folkloriques polynésiennes avec initiations pour tous, impressionnantes démonstrations de Haka, orchestre live et ambiance musicale festive.

Les stands artisanaux raviront les curieux avec des sculpteurs et tatoueurs polynésiens, tandis que la restauration des îles proposera cocktails et jus de fruits exotiques pour se régaler en famille.

Des figures emblématiques du monde sportif polynésien seront présentes, dont Uini Atonio, Peato Mauvaka et Ma’a Nonu.

Le vendredi s’ouvre sur une inauguration officielle à 10h, le samedi est marqué par une messe et des chants traditionnels suivis d’une grande soirée polynésienne, et le dimanche clôture les festivités à 19h avec des animations pour tous. .

Villeveyrac 34560 Hérault Occitanie contact@omac-villeveyrac.com

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English :

Immerse yourself in Polynesian culture at the Festival of Polynesia, an exceptional event organized by the Wallis and Futuna Sports and Cultural Association on August 7, 8, and 9, 2026, in Villeveyrac.

L’événement FÊTE DE LA POLYNÉSIE Villeveyrac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau