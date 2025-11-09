Fête de la pomme 2025 Le Havre
Fête de la pomme 2025 Le Havre dimanche 9 novembre 2025.
Fête de la pomme 2025
Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
L’APIC (Animation Promotion Initiative & Culture) organise la 38e édition de la traditionnelle Fête de la Pomme et du Terroir Normand.
Rendez-vous rue de Paris, entre la cathédrale Notre-Dame et le quai Southampton, le dimanche 09 novembre. De nombreux exposants vous attendront pour vous présenter de nombreuses variétés de pommes et autres produits du terroir local.
Entrée libre. .
Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie annie.guillemet76@gmail.com
English : Fête de la pomme 2025
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la pomme 2025 Le Havre a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie