Fête de la pomme 2025 Le Havre dimanche 9 novembre 2025.

Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

L’APIC (Animation Promotion Initiative & Culture) organise la 38e édition de la traditionnelle Fête de la Pomme et du Terroir Normand.

Rendez-vous rue de Paris, entre la cathédrale Notre-Dame et le quai Southampton, le dimanche 09 novembre. De nombreux exposants vous attendront pour vous présenter de nombreuses variétés de pommes et autres produits du terroir local.

Entrée libre. .

Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

