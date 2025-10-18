Fête de la Pomme 2025 Programme de la journée du 26 octobre Fouesnant

Bois de penfoulic Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, la Ville de Fouesnant-les Glénan fête la pomme ! L’élément capital du terroir fouesnantais est mis à l’honneur grâce à plusieurs animations organisées en partenariat avec les associations fouesnantaises, les restaurateurs et les cidriers.

Balades contées dans les Vergers de Penfoulic

Jeudi 23 octobre à 14h00 et à 16h00 Découvrez l’histoire de la Pomme avec Mark Gléonec au cours d’une promenade dans les vergers de pommes à croquer & de pommes à cidre 1h30 environ, dès 7 ans, gratuit. Nombre de places limité.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 02 98 51 18 87.

Marche

Samedi 25 octobre à 14h00 3€ au profit de l’association Histoire de liens

Départ à 14h00, devant la chapelle de Kerbader, avec l’association Fouesnant Rando. Durée 3h 6,5km. Visite de la cidrerie de Menez Brug.

Label à faire

Durant le mois d’octobre

Label à faire propose un programme d’activités sur le thème de la pomme, retrouvez le programme sur www.ville-fouesnant.fr.

Le programme du dimanche 26 octobre de 14h00 à 18h00

Sur le site de Penfoulic à partir de 14h00, visite libre du verger Conservatoire, démonstrations, expositions, dégustations et animations sont organisées pour toute la famille.

Exposition du CIDREF Sur la route du cidre et stand sur les pommes.

Les anciens métiers de la pomme seront mis au goût du jour par

l’association des amis de Kerbader qui effectueront des démonstrations.

Exposition d’outils anciens.

Stand de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Vente de pommes

Apiculture avec Le miel d’Auré .

Les saveurs de l’hydromel avec Ô La butine .

L’histoire du Pays de Fouesnant avec l’association Foën Izella.

Contes avec Mark Gléonec.

Présentation des espaces naturels par la Communauté de communes du Pays Fouesnantais.

Dégustation et vente de produits à base de pommes avec trois cidriers locaux Menez-Brug, La Maison de Perguet et Séhédic.

La Ferme des Angéliques, productions d’huiles essentielles Bio.

Illustrateurs fouesnantais Claude Bour et Emanuele Scanziani

Exposition de Rose Goardet, artiste fouesnantaise.

Autrice fouesnantaise Annick Le Douget.

L’association Label à Faire présentera les productions de l’atelier couture et vélo.

Balades à dos d’ânes

Restauration sur place

Vente de jus de pomme, cidre, boissons chaudes, pommes, beignets, galettes aux pommes, crêpes, pop-corn et marrons chauds au profit de l’association Histoire de liens. Avec le soutien des bénévoles du Comité des fêtes, des Amis de Kerbader, de Cap Rose et de Leucémie Espoir.

Venez à vélo ! Un parking vous est réservé sur le site de la fête !

Garez-vous sur les parkings de la zone commerciale de Maner Ker Elo (Carrefour Market) ou le parking de Pen An Cap (Cap-Coz). Une jolie balade vous mènera jusqu’au site de la fête par le bois de Penfoulic.

Attention, le Parking de Penfoulic (près de la Maison des Marais) est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Les restaurateurs fouesnantais du 18 octobre au 2 novembre vous proposent des plats et/ou des desserts à base de pommes.

N’hésitez pas à aller découvrir ces saveurs !

La Pointe du Cap-Coz

La Longère

La Casa Pépé

Le Canot’

Le P’tit Resto 29

Crêperie de Kervastard

Crêperie Ti Krampouz Nod

Crêperie Le Binôme

Le P’tit Mousse

Retrouvez les coordonnées des restaurants sur www.tourisme-fouesnant.fr ou sur l’application Fouesnant dans ma poche.

Les enfants fêtent aussi la pomme !

Des CE2 visiteront la cidrerie de Menez Brug et découvriront le métier de cidrier, la fabrication du cidre, de la récolte à la mise en bouteille.

Des écoliers fouesnantais dégusteront un repas entièrement dédié à la pomme (entrée, plat, dessert) au restaurant municipal le vendredi 17 octobre.

L’ALSH propose pendant les vacances des activités autour de la pomme visite du verger avec Mark Gléonec, récolte et atelier cuisine.

Téléchargez le flyer dans documents .

Bois de penfoulic Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

