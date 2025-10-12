Fête de la pomme à Crépy Crépy
Fête de la pomme à Crépy Crépy dimanche 12 octobre 2025.
Fête de la pomme à Crépy
Crépy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Une fête à croquer !
L’un des fruits préférés des Français sera à l’honneur au travers d’animations, d’un marché artisanal et de la vente de fruits bien entendu pour cette 10e édition de la Fête de la pomme !
RV dans la commune de 10h à 17h ! .
Crépy 02870 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
A party to crunch!
German :
Ein Fest zum Anbeißen!
Italiano :
Una festa da sgranocchiare!
Espanol :
¡Una fiesta para crujir!
