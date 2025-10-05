Fête de la Pomme Source Salmière Alvignac

Fête de la Pomme Source Salmière Alvignac dimanche 5 octobre 2025.

Tarif : 22 EUR

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-05

Organisée par Les Amis de la Source et les Croqueurs de Pommes du Haut Quercy, la Fête de la Pomme est l’occasion de célébrer ce fruit emblématique autour d’animations tout au long de la journée

Dégustation, vente de jus de pomme, restauration sur place et concours de pâtisseries

Source Salmière Miers Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 52 01 14 27

English :

Organized by Les Amis de la Source and Les Croqueurs de Pommes du Haut Quercy, the Apple Festival is an opportunity to celebrate this emblematic fruit with events throughout the day

Apple juice tasting and sales, on-site catering and a pastry-making competition

German :

Das Apfelfest wird von Les Amis de la Source und den Croqueurs de Pommes du Haut Quercy organisiert und bietet die Gelegenheit, diese symbolträchtige Frucht den ganzen Tag über mit Animationen zu feiern

Verkostung, Verkauf von Apfelsaft, Verpflegung vor Ort und Backwettbewerb

Italiano :

Organizzata da Les Amis de la Source e Les Croqueurs de Pommes du Haut Quercy, la Festa della Mela è un’occasione per celebrare questo frutto emblematico con eventi durante tutta la giornata

Degustazione e vendita di succhi di mela, ristorazione in loco e concorso di pasticceria

Espanol :

Organizada por Les Amis de la Source y Les Croqueurs de Pommes du Haut Quercy, la Fiesta de la Manzana es una ocasión para celebrar esta fruta emblemática con actos durante todo el día

Degustación y venta de zumo de manzana, restauración in situ y concurso de repostería

