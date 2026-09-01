Fête de la Pomme Parking de la MJC Ancerville

Informations pratiques

Ancerville

Fête de la Pomme

Parking de la MJC 20 Rue de Frémy Ancerville Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La MJC d’Ancerville est heureuse de relancer la Fête de la Pomme !

Au programme de cette journée conviviale et gourmande

– Pressez votre propre jus de pomme et repartez avec votre jus fraîchement pressé

– Des activités pour les enfants… et les plus grands pour passer un agréable moment en famille.

– Dégustation et découverte des produits du terroir

– Et surtout, venez rencontrer les producteurs locaux et découvrir une belle variété de produits de notre région

Entrée gratuite. Venez nombreux célébrer la pomme, le terroir et le savoir-faire local !Tout public

0 .

Parking de la MJC 20 Rue de Frémy Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 3 29 75 31 87 mjcancerville@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC in Ancerville is pleased to bring back the Apple Festival!

Here’s what’s on the agenda for this fun-filled, food-loving day:

– Press your own apple juice and take home your freshly pressed juice

– Activities for kids—and adults—to enjoy a pleasant time with the family.

– Tastings and the chance to discover local products

– And above all, come meet local producers and discover a wonderful variety of products from our region

Free admission. Come one, come all to celebrate apples, the local countryside, and local craftsmanship!

L’événement Fête de la Pomme Ancerville a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE