Fête de la Pomme Parking de la MJC Ancerville
dimanche 27 septembre 2026 · Parking de la MJC · Ancerville
Informations pratiques
Ancerville
Fête de la Pomme
Parking de la MJC 20 Rue de Frémy Ancerville Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
La MJC d’Ancerville est heureuse de relancer la Fête de la Pomme !
Au programme de cette journée conviviale et gourmande
– Pressez votre propre jus de pomme et repartez avec votre jus fraîchement pressé
– Des activités pour les enfants… et les plus grands pour passer un agréable moment en famille.
– Dégustation et découverte des produits du terroir
– Et surtout, venez rencontrer les producteurs locaux et découvrir une belle variété de produits de notre région
Entrée gratuite. Venez nombreux célébrer la pomme, le terroir et le savoir-faire local !Tout public
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Parking de la MJC 20 Rue de Frémy Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 3 29 75 31 87 mjcancerville@orange.fr
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English :
The MJC in Ancerville is pleased to bring back the Apple Festival!
Here’s what’s on the agenda for this fun-filled, food-loving day:
– Press your own apple juice and take home your freshly pressed juice
– Activities for kids—and adults—to enjoy a pleasant time with the family.
– Tastings and the chance to discover local products
– And above all, come meet local producers and discover a wonderful variety of products from our region
Free admission. Come one, come all to celebrate apples, the local countryside, and local craftsmanship!
L’événement Fête de la Pomme Ancerville a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE