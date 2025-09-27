Fête de la pomme Maison régionale des arts de la table Arnay-le-Duc

Fête de la pomme Maison régionale des arts de la table Arnay-le-Duc samedi 27 septembre 2025.

Fête de la pomme

Maison régionale des arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Vous avez des pommes ? Transformez-les en jus pasteurisé !

Le pressoir du Parc Naturel Régional du Morvan et le Centre Social vous invitent à venir presser vos fruits (pommes, poires, coings) gratuitement.

Des cubis de 3 L seront mis à la vente si vous ne possédez pas vos propres bouteilles.

Pensez à prendre vos contenants pour les épluchures !

Inscription obligatoire. .

Maison régionale des arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 accueil@csarnayleduc.fr

English : Fête de la pomme

German : Fête de la pomme

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la pomme Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-08-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)