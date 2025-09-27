Fête de la pomme Maison régionale des arts de la table Arnay-le-Duc
Fête de la pomme Maison régionale des arts de la table Arnay-le-Duc samedi 27 septembre 2025.
Fête de la pomme
Maison régionale des arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Vous avez des pommes ? Transformez-les en jus pasteurisé !
Le pressoir du Parc Naturel Régional du Morvan et le Centre Social vous invitent à venir presser vos fruits (pommes, poires, coings) gratuitement.
Des cubis de 3 L seront mis à la vente si vous ne possédez pas vos propres bouteilles.
Pensez à prendre vos contenants pour les épluchures !
Inscription obligatoire. .
Maison régionale des arts de la table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 accueil@csarnayleduc.fr
