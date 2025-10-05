Fête de la pomme Verger Communal Asnières-sur-Oise

Fête de la pomme Verger Communal Asnières-sur-Oise dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la pomme

Verger Communal Rue Edouard PICARD Asnières-sur-Oise Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Venez en famille à la fête de la pomme ! Jus pressé, produits bio, concours de tarte au pomme, animations pour tous et bonne humeur garantis

.

Verger Communal Rue Edouard PICARD Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 36 54 77 13 gilles.demelin@gmail.com

English :

Bring the whole family to the apple festival! Squeezed juice, organic produce, apple pie contest, entertainment for all and good cheer guaranteed!

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie zum Apfelfest! Gepresster Saft, Bio-Produkte, Apfelkuchen-Wettbewerb, Unterhaltung für alle und gute Laune garantiert

Italiano :

Portate tutta la famiglia alla festa delle mele! Spremute fresche, prodotti biologici, gara di torte di mele, intrattenimento per tutti e divertimento assicurato!

Espanol :

¡Trae a toda la familia a la fiesta de la manzana! Zumo recién exprimido, productos ecológicos, concurso de tartas de manzana, entretenimiento para todos y diversión garantizada

