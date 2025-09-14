Fête de la pomme Rue de la Forêt Cappel

Fête de la pomme Rue de la Forêt Cappel dimanche 14 septembre 2025.

Fête de la pomme

Rue de la Forêt Local de la presse à fruit Cappel Moselle

Organisés par les arboriculteurs de Cappel et environs. Exposition des fruits, renseignements sur les arbres fruitiers et commandes d’arbres, vente du jus de pomme, visites de la fabrique de jus de pomme à 10h/15h et 16h ainsi que la distillation avec le nouvel alambic Aroma 4 ! Entrée libre. Restauration, café gâteaux, buvette tout au long de la journéeTout public

English :

Organized by the arboriculturists of Cappel and surrounding area. Fruit display, information on fruit trees and tree orders, apple juice sales, tours of the apple juice factory at 10 am / 3 pm and 4 pm, and distillation with the new Aroma 4 still! Free admission. Catering, coffee, cakes and refreshments throughout the day

German :

Organisiert von den Obstbauern aus Cappel und Umgebung. Obstausstellung, Auskünfte über Obstbäume und Baumbestellungen, Verkauf von Apfelsaft, Besichtigung der Apfelsaftfabrik um 10/15 und 16 Uhr sowie Destillation mit dem neuen Destillierapparat Aroma 4! Der Eintritt ist frei. Verpflegung, Kaffee und Kuchen, Erfrischungsstände den ganzen Tag über

Italiano :

Organizzata dagli arboricoltori di Cappel e dintorni. Esposizione di frutta, informazioni su alberi da frutto e ordini di alberi, vendita di succo di mela, visite alla fabbrica di succo di mela alle 10.00, 15.00 e 16.00 e distillazione con il nuovo alambicco Aroma 4! Ingresso libero. Catering, caffè, torte e rinfreschi per tutta la giornata

Espanol :

Organizado por los arboricultores de Cappel y alrededores. Exposición de frutas, información sobre árboles frutales y pedidos de árboles, venta de zumo de manzana, visitas a la fábrica de zumo de manzana a las 10.00, 15.00 y 16.00 horas y destilación con el nuevo alambique Aroma 4 Entrada gratuita. Catering, café, pasteles y refrescos durante todo el día

