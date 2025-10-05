Fête de la Pomme 180 route de Courboissy Charny Orée de Puisaye

Fête de la Pomme 180 route de Courboissy Charny Orée de Puisaye dimanche 5 octobre 2025.

180 route de Courboissy Charny Orée de Puisaye Yonne

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Le verger conservatoire de Courboissy, à Charny Orée de Puisaye, vous invite à célébrer la pomme dans tous ses états !

Cette journée conviviale sera l’occasion de (re)découvrir les variétés anciennes du verger, de profiter d’animations.

Belle occasion de partager un moment chaleureux autour de ce fruit emblématique de l’automne et du Gâtinais.

Au programme pressage de jus, jeu de piste, fabrication de boudins, ateliers arboricoles, démonstrations artisanales, expositions, concours de tartes… Il y en aura pour tous les goûts ! .

