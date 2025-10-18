Fête de la Pomme Château-Renard
Fête de la Pomme Château-Renard samedi 18 octobre 2025.
Fête de la Pomme
Château-Renard Loiret
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
La municipalité de Château-Renard organise sa
traditionnelle Fête de la Pomme !
La municipalité de Château-Renard organise sa
traditionnelle Fête de la Pomme !
Dès le samedi soir, profitez d’un théâtre en plein
air avec le Théâtre des Vallées, suivi du concert
chaleureux de l’Alliance musicale de Triguères et
du groupe Feed Back, à la salle des fêtes.
Et le temps fort de ce week-end ? Le dimanche,
avec ses concours, ses expositions, ses
nombreuses animations, et le charmant défilé
des élèves de l’école maternelle qui symbolisent
cette fête familiale toute en saveurs locales.
Venez nombreux partager ce moment de
tradition, de partage et de convivialité au cœur du
village ! .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
The municipality of Château-Renard is organizing its traditional
traditional Apple Festival!
German :
Die Gemeinde Château-Renard veranstaltet ihr
traditionelle Apfelfest!
Italiano :
Il comune di Château-Renard organizza la sua tradizionale
tradizionale Festa della Mela!
Espanol :
El municipio de Château-Renard organiza su tradicional
¡tradicional Fiesta de la Manzana!
L’événement Fête de la Pomme Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-04 par OT 3CBO