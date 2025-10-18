Fête de la Pomme Château-Renard

Fête de la Pomme Château-Renard samedi 18 octobre 2025.

Fête de la Pomme

Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La municipalité de Château-Renard organise sa

traditionnelle Fête de la Pomme !

Dès le samedi soir, profitez d’un théâtre en plein

air avec le Théâtre des Vallées, suivi du concert

chaleureux de l’Alliance musicale de Triguères et

du groupe Feed Back, à la salle des fêtes.

Et le temps fort de ce week-end ? Le dimanche,

avec ses concours, ses expositions, ses

nombreuses animations, et le charmant défilé

des élèves de l’école maternelle qui symbolisent

cette fête familiale toute en saveurs locales.

Venez nombreux partager ce moment de

tradition, de partage et de convivialité au cœur du

village ! .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

The municipality of Château-Renard is organizing its traditional

traditional Apple Festival!

German :

Die Gemeinde Château-Renard veranstaltet ihr

traditionelle Apfelfest!

Italiano :

Il comune di Château-Renard organizza la sua tradizionale

tradizionale Festa della Mela!

Espanol :

El municipio de Château-Renard organiza su tradicional

¡tradicional Fiesta de la Manzana!

