Fête de la pomme Chenevrey-et-Morogne
Fête de la pomme Chenevrey-et-Morogne samedi 11 octobre 2025.
Fête de la pomme
Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Les Croqueurs de pommes du pays Graylois Bas Salon vous invitent à la Fête de la pomme. Au programme de la journée exposition de fruits anciens, dégustation de fruits et jus, fabrication et vente de jus, vente de pommes variétés anciennes, libraire spécialisée en arboriculture etc. Marché du terroir le samedi. .
Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté croqueurs.pbs70@gmail.com
English : Fête de la pomme
German : Fête de la pomme
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de la pomme Chenevrey-et-Morogne a été mis à jour le 2025-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN