Fête de la pomme Chenevrey-et-Morogne samedi 11 octobre 2025.

Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Les Croqueurs de pommes du pays Graylois Bas Salon vous invitent à la Fête de la pomme. Au programme de la journée exposition de fruits anciens, dégustation de fruits et jus, fabrication et vente de jus, vente de pommes variétés anciennes, libraire spécialisée en arboriculture etc. Marché du terroir le samedi. .

Salle des Fêtes Chenevrey-et-Morogne 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté croqueurs.pbs70@gmail.com

