Fête de la Pomme Chèvreville

Fête de la Pomme Chèvreville samedi 27 septembre 2025.

Fête de la Pomme

35 Rue des Roches Chèvreville Oise

Tarif : – – EUR

Date : 2025-09-27

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Fête de la Pomme 27 & 28 septembre au Marché de Sennevières !

Venez célébrer la reine des vergers lors de la Fête de la Pomme, les 27 et 28 septembre, de 9h30 à 18h en continu, au Marché de Sennevières ! Un week-end festif, gourmand et convivial vous attend, en plein cœur de la saison des pommes !

Au programme

Visite du verger et de la station

Pressage artisanal de jus de pomme

Concours de tarte aux pommes

Jeux pour petits et grands

Structure gonflable pour les enfants

Marché artisanal local

Restauration et buvette sur place

Tombola et autres surprises…

Que vous soyez en famille, entre amis ou passionné de pommes, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable aux Vergers Responsables du Marché de Sennevières.

Entrée libre Ambiance chaleureuse garantie !

35 Rue des Roches Chèvreville 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 03 97 accueil@valois-tourisme.com

English :

? Fête de la Pomme ? September 27 & 28 at Marché de Sennevières! ?

Come and celebrate the queen of the orchard at the Fête de la Pomme, September 27 & 28, from 9:30am to 6pm non-stop, at Marché de Sennevières! A festive, gourmet and convivial weekend awaits you, right in the heart of apple season!

On the program:

? Visit the orchard and the station

? Artisanal apple juice pressing

? Apple pie competition

? Games for young and old

? Inflatable structure for children

? Local craft market

? Catering and refreshments on site

? Tombola and other surprises…

Whether you’re with family, friends or an apple enthusiast, don’t miss this not-to-be-missed event at Vergers Responsables du Marché de Sennevières.

? Free admission ? Warm atmosphere guaranteed!

German :

? Apfelfest ? 27. & 28. September auf dem Markt in Sennevières! ?

Feiern Sie die Königin der Obstgärten beim Apfelfest am 27. und 28. September von 9:30 bis 18:00 Uhr auf dem Markt von Sennevières! Es erwartet Sie ein festliches, leckeres und geselliges Wochenende mitten in der Apfelsaison!

Auf dem Programm stehen

? Besichtigung des Obstgartens und der Station

? Handwerkliches Pressen von Apfelsaft

? Apfelkuchen-Wettbewerb ?

? Spiele für Groß und Klein ?

? Aufblasbare Struktur für Kinder

? Lokaler Kunsthandwerksmarkt

? Essen und Trinken vor Ort

? Tombola und andere Überraschungen?

Egal, ob Sie mit der Familie, mit Freunden oder leidenschaftlichen Apfelfans unterwegs sind, verpassen Sie nicht diesen unumgänglichen Termin in den Verantwortungsvollen Obstgärten des Marktes von Sennevières.

? Der Eintritt ist frei ? Herzliche Atmosphäre garantiert!

Italiano :

? Festa della Mela ? 27 e 28 settembre al Mercato di Sennevières !

Venite a festeggiare la regina dei frutteti alla Festa della Mela, il 27 e 28 settembre, dalle 9.30 alle 18.00 ininterrottamente, al Marché de Sennevières! Vi aspetta un fine settimana festoso, goloso e conviviale, proprio nel cuore della stagione delle mele!

In programma:

? Visita al frutteto e alla stazione

? Pressatura tradizionale del succo di mela

? Gara di torte di mele

? Giochi per grandi e piccini

? Struttura gonfiabile per bambini

? Mercato dell’artigianato locale

? Catering e rinfreschi in loco

? Tombola e altre sorprese…

Che siate in famiglia, con amici o appassionati di mele, non perdetevi questo evento imperdibile presso i Vergers Responsables du Marché de Sennevières.

? Ingresso libero? Atmosfera calda garantita!

Espanol :

? Fiesta de la manzana ? 27 y 28 de septiembre en el mercado de Sennevières ?

Venga a celebrar a la reina de los huertos en la Fiesta de la Manzana, los días 27 y 28 de septiembre, de 9.30 a 18.00 h ininterrumpidamente, en el Marché de Sennevières Le espera un fin de semana festivo, gastronómico y acogedor, en plena temporada de la manzana

En el programa:

? Visita al huerto y a la estación

? Prensado tradicional de zumo de manzana

? Concurso de tartas de manzana

? Juegos para grandes y pequeños

? Estructura hinchable para niños

? Mercado de artesanía local

? Catering y refrescos in situ

? Tómbola y otras sorpresas…

Ya sea en familia, entre amigos o como aficionado a la manzana, no se pierda esta cita ineludible en los Vergers Responsables du Marché de Sennevières.

? Entrada gratuita ? Ambiente cálido garantizado

L’événement Fête de la Pomme Chèvreville a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme du Pays Valois