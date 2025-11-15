Fête de la Pomme Rue de la République Condat-sur-Vienne
Fête de la Pomme Rue de la République Condat-sur-Vienne samedi 15 novembre 2025.
Rue de la République Centre Bourg Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Week-end festif Fête foraine, commerçants, vide grenier, artisans. Vente de charcuteries, noix, châtaignes, Boudins, jus pommes frais. Pas moins de 8 000 personnes s’y rendent chaque année lors de ce week end convivial et coloré, c’est un moment festif et très animé !
Animations
Exposition de voitures anciennes.
Colombine et ses bulles magiques.
Tour de chant avec Ema Rym.
Horaires à venir. .
Rue de la République Centre Bourg Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 05 15 97 infos@comitedesfetescondatsurvienne.com
