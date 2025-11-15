Fête de la Pomme Rue de la République Condat-sur-Vienne

Fête de la Pomme Rue de la République Condat-sur-Vienne samedi 15 novembre 2025.

Fête de la Pomme

Rue de la République Centre Bourg Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Week-end festif Fête foraine, commerçants, vide grenier, artisans. Vente de charcuteries, noix, châtaignes, Boudins, jus pommes frais. Pas moins de 8 000 personnes s’y rendent chaque année lors de ce week end convivial et coloré, c’est un moment festif et très animé !

Animations

Exposition de voitures anciennes.

Colombine et ses bulles magiques.

Tour de chant avec Ema Rym.

Horaires à venir. .

Rue de la République Centre Bourg Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 05 15 97 infos@comitedesfetescondatsurvienne.com

English : Fête de la Pomme

German : Fête de la Pomme

Italiano :

Espanol : Fête de la Pomme

L’événement Fête de la Pomme Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-09-15 par SPL Terres de Limousin