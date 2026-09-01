Informations pratiques

Dechy

Fête de la pomme de terre à Dechy

Dechy Nord

Tarif : -5 – -5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Grande Braderie de 8H à 18H.

Village des producteurs sur les anciens cours de tennis.

14h30 : Départ du cortège carnavalesque de 3,5 km, dans l’ordre, dans les rues suivantes : Marceau; Frères A et G Martel; Thorez; Martin Luther King; Allée A Cité Croix de Pierre; Suzanne Lannoy; Jean-Jacques Rousseau; Masclet; Emile Zola; Victor Hugo; Voltaire; Florine Goulois; Gambetta; Estiennes d’Orve; Jules Guesde. Final sur le stade municipal Jean Bouin.

Grande Braderie de 8H à 18H.

Village des producteurs sur les anciens cours de tennis.

14h30 : Départ du cortège carnavalesque de 3,5 km, dans l’ordre, dans les rues suivantes : Marceau; Frères A et G Martel; Thorez; Martin Luther King; Allée A Cité Croix de Pierre; Suzanne Lannoy; Jean-Jacques Rousseau; Masclet; Emile Zola; Victor Hugo; Voltaire; Florine Goulois; Gambetta; Estiennes d’Orve; Jules Guesde. Final sur le stade municipal Jean Bouin. .

Dechy 59187 Nord Hauts-de-France

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English :

Big Street Fair from 8 a.m. to 6 p.m.

Farmers’ Market on the former tennis courts.

2:30 p.m.: Start of the 3.5-km carnival parade, proceeding in order through the following streets: Marceau; Frères A et G Martel; Thorez; Martin Luther King; Allée A Cité Croix de Pierre; Suzanne Lannoy; Jean-Jacques Rousseau; Masclet; Émile Zola; Victor Hugo; Voltaire; Florine Goulois; Gambetta; Estiennes d’Orve; Jules Guesde. The parade ends at the Jean Bouin Municipal Stadium.

L’événement Fête de la pomme de terre à Dechy Dechy a été mis à jour le 2026-09-08 par Douaisis Agglo Tourisme