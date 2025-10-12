Fête de la Pomme Dracy

Diverses animations, visite du pressoir et du verger conservatoire, exposition de pommes, pressage de jus, restauration et buvette sur place. Participation du train touristique de Toucy. .

Centre ville Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 20 88 11 associationdesamisdesecoles@gmail.com

