Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage. Un amour de pomme, 26.10.2025 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche dimanche 26 octobre 2025.
Rue Paul Guilbaud Arboretum Conches-en-Ouche Eure
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
2025-10-26
Rendez-vous attendu des amateurs de culture normande et des gourmands, la Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage revient à l’arboretum de Conches-en-Ouche dimanche 26 octobre 2025. .
Rue Paul Guilbaud Arboretum Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41
