Fête de la Pomme et Concert 22 ! à la salle des fêtes Anères

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Le café du village d’Anères célèbre la pomme !

à partir de 14h aura lieu la traditionnelle et ô combien incontournable Fête de la Pomme au Café du Village !

Tout l’après-midi, petits et grands, timides et facétieux, ravis et moroses, gargouillant et frétillants, pourront, dans une ambiance conviviale jusqu’au petit soir, eux-mêmes presser le jus de pomme gourmand qu’ils pourront ramener chez eux.

Ramène ta pomme et ta bouteille, et repart avec du jus frais )

Repas 20h

CONCERT MONSIEUR ET MADAME LOOPS >>> 21 §§

Repas, boissons et spectacle en participation financière libre mais nécessaire… ​ !

à la salle des fêtes ANERES Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie remue.meninges@free.fr

English :

Anères village café celebrates the apple!

from 2pm onwards, the Café du Village will be hosting the traditional and much-anticipated Apple Festival!

All afternoon long, young and old, shy and mischievous, delighted and morose, gurgling and wriggling, will be able to squeeze their own delicious apple juice to take home, in a convivial atmosphere lasting until the early hours of the morning.

Bring your apple and your bottle, and leave with fresh juice )

Dinner 8pm

MISTER AND MISSUS LOOPS CONCERT >>> 21 §§

Meal, drinks and show free of charge but necessary? !

German :

Das Dorfcafé in Anères feiert den Apfel!

ab 14 Uhr findet im Dorfcafé das traditionelle und unumgängliche Apfelfest statt!

Den ganzen Nachmittag über können Groß und Klein, Schüchterne und Schelme, Verzückte und Verdrießliche, Gurgelnde und Zappelnde in einer geselligen Atmosphäre bis zum frühen Abend selbst Apfelsaft pressen, den sie mit nach Hause nehmen können.

Bring deinen Apfel und deine Flasche mit und geh mit frischem Saft nach Hause )

Essen 20h

KONZERT MONSIEUR ET MADAME LOOPS >>> 21 §§

Essen, Getränke und Show gegen freie, aber notwendige finanzielle Beteiligung??!

Italiano :

Il Café du Village di Anères celebra la mela!

a partire dalle 14.00, al Café du Village si terrà la tradizionale Festa della Mela!

Per tutto il pomeriggio, grandi e piccini, timidi e birichini, felici e morigerati, gorgoglianti e guizzanti, potranno spremere il loro delizioso succo di mela da portare a casa, in un’atmosfera amichevole che durerà fino alle prime ore del mattino.

Portate la vostra mela e la vostra bottiglia e partite con un succo fresco )

Cena ore 20.00

CONCERTO DI MISTER E MISSUS LOOPS >>> 21 §§

Pasto, bevande e spettacolo gratuiti ma necessari!

Espanol :

El café del pueblo de Anères celebra la manzana

a partir de las 14.00 horas, tendrá lugar en el Café du Village la tradicional Fiesta de la Manzana

Durante toda la tarde, pequeños y mayores, tímidos y traviesos, encantados y malhumorados, gorjeantes y retorcidos, podrán exprimir su propio y delicioso zumo de manzana para llevárselo a casa, en un ambiente agradable que durará hasta altas horas de la madrugada.

Traiga su manzana y su botella, y váyase con zumo recién exprimido )

Cena 20h

CONCIERTO DE MISTER Y MISSUS LOOPS >>> 21 §§

Comida, bebida y espectáculo gratuitos, ¡pero necesarios!

