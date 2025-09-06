Fête de la Pomme et de la Nature Nortkerque

Fête de la Pomme et de la Nature Nortkerque samedi 6 septembre 2025.

Fête de la Pomme et de la Nature

9 Rue de la Chapelle Nortkerque Pas-de-Calais

PROGRAMME SAMEDI 6 SEPTEMBRE De 14h à 18h

– Visite libre du verger et des jardins

– Présentation des variétés régionales

– Animaux avec Théo et Dimitri

– Dégustation de jus de fruits

– Broyage, pressage des fruits

– Magasin de produits régionaux

– Démonstration chiens de troupeaux

– Concert anniversaire avec Stefan Codvell (à partir de 18h30)

PROGRAMME DIMANCHE 7 SEPTEMBRE De 9h à 18h

– Randonnée pédestre la Pom Pom 3 circuits (5, 9 et 13 km)

Départ libre entre 8h30 et 12h Tarif 4€ (dont 1€ reversé à l’association Enfance et Vie

– Visite guidée du verger

– Broyage, pressage des fruits

– Dégustation de jus de fruits

– Stands d’associations locales et exposants LPO, Des racines et des hommes

– Pomologie, taille, greffe

– atelier jardinage semences, plantes

– Démonstration d’Agility et de Chiens de berger

– Animations magiques et histoires de sorcières

A 12h Repas champêtre

A l’occasion de la fête de la pomme, venez vous régaler autour d’un délicieux repas champêtre.

Au menu 18€/pers. (9€ pour les enfants)

Jambon à l’os ou potjevleesch

Frites, salade du jardin

Gaufre ou dessert de pomme

1 Boisson au choix

Réservation conseillée au 03 21 35 38 86 .

9 Rue de la Chapelle Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 35 38 86 naturpom@naturpom.com

