Fête de la Pomme et de la Nature Nortkerque

Fête de la Pomme et de la Nature
9 Rue de la Chapelle Nortkerque Pas-de-Calais
PROGRAMME SAMEDI 6 SEPTEMBRE De 14h à 18h
– Visite libre du verger et des jardins
– Présentation des variétés régionales
– Animaux avec Théo et Dimitri
– Dégustation de jus de fruits
– Broyage, pressage des fruits
– Magasin de produits régionaux
– Démonstration chiens de troupeaux
– Concert anniversaire avec Stefan Codvell (à partir de 18h30)
PROGRAMME DIMANCHE 7 SEPTEMBRE De 9h à 18h
– Randonnée pédestre la Pom Pom 3 circuits (5, 9 et 13 km)
Départ libre entre 8h30 et 12h Tarif 4€ (dont 1€ reversé à l’association Enfance et Vie
– Visite guidée du verger
– Broyage, pressage des fruits
– Dégustation de jus de fruits
– Stands d’associations locales et exposants LPO, Des racines et des hommes
– Pomologie, taille, greffe
– atelier jardinage semences, plantes
– Démonstration d’Agility et de Chiens de berger
– Animations magiques et histoires de sorcières
A 12h Repas champêtre
A l’occasion de la fête de la pomme, venez vous régaler autour d’un délicieux repas champêtre.
Au menu 18€/pers. (9€ pour les enfants)
Jambon à l’os ou potjevleesch
Frites, salade du jardin
Gaufre ou dessert de pomme
1 Boisson au choix
Réservation conseillée au 03 21 35 38 86 .
9 Rue de la Chapelle Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 35 38 86 naturpom@naturpom.com
