Fête de la Pomme et du Potiron Saint-Martin-sur-Armançon

Saint-Martin-sur-Armançon Yonne

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Venez célébrer les saveurs et les couleurs de l’automne lors de cette journée conviviale et familiale autour des pommes et des potirons !

Au programme

– Pressage de pommes traditionnel Apportez vos bouteilles et repartez avec votre jus !

– Boudin chaud préparé sur place

– Petite restauration pour tous les goûts

– Café associatif pour une pause gourmande et chaleureuse

– Exposants producteurs locaux, artisans, créations d’automne…

– Et des surprises à découvrir tout au long de la journée .

Saint-Martin-sur-Armançon 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 72 84 70 martinarmancon@orange.fr

