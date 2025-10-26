Fête de la Pomme et du Potiron Saint-Martin-sur-Armançon
Fête de la Pomme et du Potiron Saint-Martin-sur-Armançon dimanche 26 octobre 2025.
Fête de la Pomme et du Potiron
Saint-Martin-sur-Armançon Yonne
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
Venez célébrer les saveurs et les couleurs de l’automne lors de cette journée conviviale et familiale autour des pommes et des potirons !
Au programme
– Pressage de pommes traditionnel Apportez vos bouteilles et repartez avec votre jus !
– Boudin chaud préparé sur place
– Petite restauration pour tous les goûts
– Café associatif pour une pause gourmande et chaleureuse
– Exposants producteurs locaux, artisans, créations d’automne…
– Et des surprises à découvrir tout au long de la journée .
Saint-Martin-sur-Armançon 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 72 84 70 martinarmancon@orange.fr
