Fête de la pomme Rue de la Faïencerie Gan dimanche 12 octobre 2025.

Rue de la Faïencerie Ile du Néez Gan Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Nombreux stands autour de la pomme, du verger, des jardins, pressage de jus de pomme frais par l’association, initiation au greffage, jeux en bois.

Conférences

– 14h Paysage de mares haies d’arbres

– 15h30 L’eau dans tous ses états par la Sepanso

Animations musicales à 12h avec une jam-session durant la pause repas et à 17h avec La fanfare de l’Ours .

Buvette, restauration sur place, produits bios et locaux, jeux en bois. .

Rue de la Faïencerie Ile du Néez Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

