Fête de la Pomme Rue de l’Ecole Gasny dimanche 28 septembre 2025.

Rue de l’Ecole Ancienne école du Mesnil-Milon Gasny Eure

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Une journée gourmande et conviviale autour du fruit star de l’automne ! Les « Rendez-vous du Mesnil » vous invitent à célébrer la pomme sous toutes ses formes. Au programme pressage et dégustation de jus de pommes sur place, découverte de variétés anciennes avec un pomologue, ruche pédagogique animée par un apiculteur de Bonnières, et ateliers autour de la pomme avec l’association Les Coquelicots du Vexin normand.

Profitez aussi d’un repair café, de recettes cosmétiques naturelles, d’un marché de pommes à emporter, d’une petite restauration sur place… et de nombreuses surprises tout au long de la journée !

Un rendez-vous familial et authentique à ne pas manquer. .

Rue de l’Ecole Ancienne école du Mesnil-Milon Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 52 57 89

