Fête de La Pomme La Voivre

Fête de La Pomme La Voivre dimanche 28 septembre 2025.

Fête de La Pomme

Grand’ Rue La Voivre Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 07:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Fête de la Pomme et ses Puces Vepriennes

Dégustation-vente de jus de pommes réalisé par nos soins, tartes et beignets

Artisanat

Animations musicales

Buvette et petite restauration sur placeTout public

Grand’ Rue La Voivre 88470 Vosges Grand Est +33 7 59 79 66 59

English :

Apple Festival and Puces Vepriennes

Apple juice tasting and sale, pies and doughnuts

Crafts

Musical entertainment

Refreshments and snacks on site

German :

Apfelfest und seine Flohmärkte in Vepriennes

Verkostung und Verkauf von selbst hergestelltem Apfelsaft, Kuchen und Krapfen

Kunsthandwerk

Musikalische Unterhaltung

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Italiano :

Festa della mela e mercato delle pulci di Veprienne

Degustazione e vendita di succo di mela di nostra produzione, crostate e ciambelle

Artigianato

Intrattenimento musicale

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Fiesta de la manzana y mercadillo de Veprienne

Degustación y venta de zumo de manzana elaborado por nosotros, tartas y rosquillas

Artesanía

Animación musical

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Fête de La Pomme La Voivre a été mis à jour le 2025-07-31 par OT SAINT DIE DES VOSGES