Fête de la pomme Moulin de Chazeu Laizy

Fête de la pomme

Moulin de Chazeu Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Les exposants, producteurs, artisans, artistes, associations, seront au rendez-vous annuel de T.RAC.

De joyeuses animations vous attendent aussi peinture d’une fresque murale, démonstration de recettes, selfie ma pomme , jeux variés….

Comme toujours nature et culture se marient à cette occasion libraire, éditeur, bibliothèque, expositions de photos, musique Trad sur lesquelles on peut danser…

Pour profiter pleinement de cette fête, venez à partir de 11h et déjeunez sur place, soit avec le repas T.RAC et son boudin aux pommes à réserver sans faute ! Soit avec un pique-nique composé sur place auprès des exposants. .

Moulin de Chazeu Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 35 79

