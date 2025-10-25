Fête de la pomme Salle polyvalente Malleret-Boussac

Fête de la pomme Salle polyvalente Malleret-Boussac samedi 25 octobre 2025.

Fête de la pomme

Salle polyvalente 2, Busserette Malleret-Boussac Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Fête de la Pomme 3ᵉ édition

Pour la troisième année, nous vous invitons à célébrer ensemble la Fête de la Pomme !

Au programme

Restauration sur place pour régaler petits et grands.

Concours de la meilleure tarte aux pommes qui remportera le prix cette année ?

Invitation à tous les gourmands apportez vos gâteaux ! Ils seront vendus à la part au profit de l’événement.

Exposants bienvenus producteurs, artisans, passionnés inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place 06 31 95 21 08.

Animations pour les enfants avec des jeux anciens.

Exposition de vieilles voitures et d’anciens tracteurs, pour le plaisir des curieux et des passionnés. .

Salle polyvalente 2, Busserette Malleret-Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine lagardemarie2@gmail.com

