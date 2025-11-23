Fête de la pomme Marval
Fête de la pomme Marval dimanche 23 novembre 2025.
Fête de la pomme
Place du marché Marval Haute-Vienne
Venez fêter la pomme et tout ce qu’il y a autour, arbres, fruits, jus et cidre ! Les producteurs seront là pour répondre à vos questions. .
Place du marché Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 71 04
