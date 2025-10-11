Fête de la Pomme Ouville

Fête de la Pomme Ouville samedi 11 octobre 2025.

Fête de la Pomme

Ouville Manche

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Fête de la Pomme en coutançais balade contée, conférences thématiques ”A la découverte des arbres” et ”La pomme dans tous ses états”, jeux pour enfants, chasse aux trésors, démonstrations d’artisans, ateliers, exposition de photographies, projection du film « L’or blond des normands », cuisson de desserts dans le four à pain de la commune, dégustation de cidre, animation musicale !

Restauration autour de la pomme avec un repas bistronomique le midi (sur réservation). .

Ouville 50210 Manche Normandie

English : Fête de la Pomme

