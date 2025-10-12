Fête de la pomme Salla Marcel Bouguen Plabennec

Fête de la pomme Salla Marcel Bouguen Plabennec dimanche 12 octobre 2025.

Fête de la pomme

Salla Marcel Bouguen Rue du Penquer Plabennec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-12

Exposition de différentes variétés de pommes à couteau et de quelques pommes à cidre.

Vente de pommes Bio du verger de Locmaria.

Une vente de cidre et de jus de pommes.

Un stand de greffage et de renseignements techniques.

Un stand d’identification de pommes.

Une exposition de champignons.

Un concours de gâteaux aux pommes.

Pépiniériste

Vannerie Vente et fabrication de paniers.

Vente de miel

Stand nichoirs

Stand affûtage couteaux et outils

Stand crêpes

Vente de pain bio .

