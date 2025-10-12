Fête de la pomme Salla Marcel Bouguen Plabennec
Fête de la pomme Salla Marcel Bouguen Plabennec dimanche 12 octobre 2025.
Fête de la pomme
Salla Marcel Bouguen Rue du Penquer Plabennec Finistère
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
2025-10-12
Exposition de différentes variétés de pommes à couteau et de quelques pommes à cidre.
Vente de pommes Bio du verger de Locmaria.
Une vente de cidre et de jus de pommes.
Un stand de greffage et de renseignements techniques.
Un stand d’identification de pommes.
Une exposition de champignons.
Un concours de gâteaux aux pommes.
Pépiniériste
Vannerie Vente et fabrication de paniers.
Vente de miel
Stand nichoirs
Stand affûtage couteaux et outils
Stand crêpes
Vente de pain bio .
Salla Marcel Bouguen Rue du Penquer Plabennec 29860 Finistère Bretagne
