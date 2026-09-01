Fête de la pomme route de carrot Sabres
dimanche 20 septembre 2026 · route de carrot · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Fête de la pomme
route de carrot Verger de Péchire Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
2è édition de cette journée au Verger de Péchire autour de la pomme.
Entre amis, en famille ou entre voisins, venez découvrir ou juste profiter du Verger citoyen de Sabres !
Animations, ateliers et théâtre pour toute la famille vous attendront sur place !
2è édition de cette journée au Verger de Péchire autour de la pomme.
Entre amis, en famille ou entre voisins, venez découvrir ou juste profiter du Verger citoyen de Sabres !
Animations, ateliers et théâtre pour toute la famille vous attendront sur place !
Vente de pommes et de produits issus de la transformation (amenez vos contenants : boîtes et bouteilles)
Venez presser les pommes et faire une compote géante
GRATUIT
>> de 10h à 12h : Atelier Corbeille en aiguilles de pins
>> à 14h30 : intermède théâtral avec les Rigolos du rideau et Isabelle Loubère de la Cie du Parler noir
Jeux de piste et jeux en bois pour les enfants !
Food truck et buvette sur place .
route de carrot Verger de Péchire Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la pomme
2%E8 Apple-themed event at the Verger de P%E9chire.
Whether with friends, family, or neighbors, come discover—or just enjoy—the Sabres Community Orchard!
Activities, workshops, and theater performances for the whole family will be waiting for you there!
L’événement Fête de la pomme Sabres a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur Haute Lande
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