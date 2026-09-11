Informations pratiques

Saint-Aignan-le-Jaillard

Fête de la Pomme

Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

FÊTE DE LA POMME

Sur place :

– Fabrication de jus de pommes,

– Dégustation et vente de beignes,

– Restauration sur le thème de la pomme,

– Marché fermier,

– Présentation de métiers anciens,

– Jeux pour enfants et jeux de bois,

– Promenade en poney,

– Tir à l’arc

Inauguration à 11H00

Une très belle journée animée par « Les Mauvais Garçons du Loiret »! .

Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 66 75 06 secretariat.loisirsetdetente@gmail.com

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English :

APPLE CAKE

L’événement Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SULLY-SUR-LOIRE