Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Aignan-le-Jaillard
Informations pratiques
Saint-Aignan-le-Jaillard
Fête de la Pomme
Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
FÊTE DE LA POMME
Sur place :
– Fabrication de jus de pommes,
– Dégustation et vente de beignes,
– Restauration sur le thème de la pomme,
– Marché fermier,
– Présentation de métiers anciens,
– Jeux pour enfants et jeux de bois,
– Promenade en poney,
– Tir à l’arc
Inauguration à 11H00
Une très belle journée animée par « Les Mauvais Garçons du Loiret »! .
Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 66 75 06 secretariat.loisirsetdetente@gmail.com
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English :
APPLE CAKE
L’événement Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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