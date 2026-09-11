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Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard

dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Aignan-le-Jaillard

Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Ville
45600 Saint-Aignan-le-Jaillard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Saint-Aignan-le-Jaillard

Fête de la Pomme

Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

FÊTE DE LA POMME
Sur place :
– Fabrication de jus de pommes,
– Dégustation et vente de beignes,
– Restauration sur le thème de la pomme,
– Marché fermier,
– Présentation de métiers anciens,
– Jeux pour enfants et jeux de bois,
– Promenade en poney,
– Tir à l’arc

Inauguration à 11H00

Une très belle journée animée par « Les Mauvais Garçons du Loiret »!   .

Saint-Aignan-le-Jaillard 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 66 75 06  secretariat.loisirsetdetente@gmail.com

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English :

APPLE CAKE

L’événement Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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