Fête de la pomme Saint-Bazile 12 octobre 2025 10:00

Haute-Vienne

Fête de la pomme Autour de la salle des fêtes Saint-Bazile Haute-Vienne

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’automne, on le sait, sent la douce odeur de la pomme ! Pour se faire, venez fêter ce fruit emblématique du Limousin en plein cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. Une belle journée d’automne en perspective entre nature, gourmandise et savoir-faire ! .

Autour de la salle des fêtes

Saint-Bazile 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 22 20

