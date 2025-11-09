Fête de la pomme Salle Francine Boizot Saint-Léger-de-Fougeret
Salle Francine Boizot SAINT-LEGER-DE-FOUGERET Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Fête de la pomme à Saint Léger de Fougeret Salle Francine Boizot
Exposition de variétés de pommes anciennes et régionales
Restauration sur place, buvette et grapiaux aux pommes
Marché de produits du terroir Tombola .
Salle Francine Boizot SAINT-LEGER-DE-FOUGERET Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 57 96 51
