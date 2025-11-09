Fête de la pomme Salle Francine Boizot Saint-Léger-de-Fougeret

Fête de la pomme

Salle Francine Boizot SAINT-LEGER-DE-FOUGERET Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

Fête de la pomme à Saint Léger de Fougeret Salle Francine Boizot

Exposition de variétés de pommes anciennes et régionales

Restauration sur place, buvette et grapiaux aux pommes

Marché de produits du terroir Tombola .

Salle Francine Boizot SAINT-LEGER-DE-FOUGERET Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 57 96 51

