Fête de la pomme Sainte-Feyre

Fête de la pomme Sainte-Feyre dimanche 2 novembre 2025.

Fête de la pomme

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-02

Fête de la pomme, vide-greniers réservé aux particuliers, vente de jus de pommes, arbres fruitiers, boudins, vente de pommes. .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 26 61

