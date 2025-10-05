Fête de la Pomme Rue de la Gare Ségrie
Fête de la Pomme Rue de la Gare Ségrie dimanche 5 octobre 2025.
Fête de la Pomme
Rue de la Gare Ancienne Gare Ségrie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez découvrir la Fête de la Pomme à Ségrie sur le site de l’ancienne gare !
Venez passer une journée conviviale autour des saveurs et traditions locales !
Au programme
– vide-greniers (emplacement gratuit)
– exposition et démonstrations agricoles à l’ancienne sur le thème « Les moteurs anciens »
– démonstration de fabrication de cidre et d’ensilage à l’ancienne
– fabrication et vente de fouasses et chaussons aux pommes dans un four à bois mobile
– animations commerciales et artisanales des entreprises locales
– moules/frites, buvette et restauration sur place / ventre de pommes, crêpes, jus de pomme, vinaigre, boudin noir
Entrée libre. Renseignements au 07 87 06 69 80 ou via le formulaire de contact.
Organisé par l’Association des Bercons. .
Rue de la Gare Ancienne Gare Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80 lorette.lepinette@gmail.com
English :
Come and discover the Apple Festival in Ségrie on the site of the old station!
German :
Erleben Sie das Apfelfest in Ségrie auf dem Gelände des alten Bahnhofs!
Italiano :
Venite a scoprire la Festa della Mela a Ségrie, sul sito della vecchia stazione ferroviaria!
Espanol :
Venga a descubrir la Fiesta de la Manzana en Ségrie, en los terrenos de la antigua estación de ferrocarril
