Fête de la Pomme Rue de la Gare Ségrie

Fête de la Pomme Rue de la Gare Ségrie dimanche 5 octobre 2025.

Fête de la Pomme

Rue de la Gare Ancienne Gare Ségrie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Venez découvrir la Fête de la Pomme à Ségrie sur le site de l’ancienne gare !

Venez passer une journée conviviale autour des saveurs et traditions locales !

Au programme

– vide-greniers (emplacement gratuit)

– exposition et démonstrations agricoles à l’ancienne sur le thème « Les moteurs anciens »

– démonstration de fabrication de cidre et d’ensilage à l’ancienne

– fabrication et vente de fouasses et chaussons aux pommes dans un four à bois mobile

– animations commerciales et artisanales des entreprises locales

– moules/frites, buvette et restauration sur place / ventre de pommes, crêpes, jus de pomme, vinaigre, boudin noir

Entrée libre. Renseignements au 07 87 06 69 80 ou via le formulaire de contact.

Organisé par l’Association des Bercons. .

Rue de la Gare Ancienne Gare Ségrie 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 7 87 06 69 80 lorette.lepinette@gmail.com

English :

Come and discover the Apple Festival in Ségrie on the site of the old station!

German :

Erleben Sie das Apfelfest in Ségrie auf dem Gelände des alten Bahnhofs!

Italiano :

Venite a scoprire la Festa della Mela a Ségrie, sul sito della vecchia stazione ferroviaria!

Espanol :

Venga a descubrir la Fiesta de la Manzana en Ségrie, en los terrenos de la antigua estación de ferrocarril

L’événement Fête de la Pomme Ségrie a été mis à jour le 2025-09-11 par OT des Alpes Mancelles